Matteo Borghi con Vivo la Vida al White Beach

FASANO - Il nuovo singolo di Matteo Borghi è “Vivo la Vida”, un brano pop latino, una canzone reggaeton dal sound internazionale si potrà ascoltare al White Beach di Savelletri il 28 luglio. “Vivo la Vida” è cantata in spagnolo, una lingua molto cara all’artista. Parte della sua carriera, infatti Matteo Borghi l'ha vissuta nei paesi latino americani, dove ha incontrato il produttore Kike Santader. A Miami, città in cui forse si parla più spagnolo che inglese, ha invece condiviso il palco con Enrique Iglesias. "“Vivo la Vida” rappresenta la mia passione per il mondo musicale ispanico latino, quel modo di comunicare giocoso e aperto", racconta Matteo Borghi. Il brano è stato composto da Borghi insieme ai fratelli Giordano e Graziano Tittarelli di Astralmusic e a Max Persona che ha collaborato anche alla produzione artistica e al mix. Il testo è nato da un'idea di Paolo Antonelli ed è firmato dall'artista uruguaiana Daiana Pamela Acosta e da Borghi. Il video è infine stato girato in una delle discoteche più famose d’Italia, lo Shada di Civitanova Marche.