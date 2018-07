Melting Drumpton in concerto al Barcollo

TORRE SANTA SUSANNA - Venerdì 6 luglio il Barcollo di Torre Santa Susanna ospiterà i Melting Drumpot, ensemble di batteristi e percussionisti. Provenienti da vari contesti musicali, quali rock, funky, musica cubana ed africana, i Melting Drumpot proporranno uno spettacolo fatto di ritmi contaminati con musica africana e tribale, esclusivamente creati con batterie e percussioni, senza l'aiuto di ulteriori strumenti musicali e col supporto del proprio dj. Dicono di loro di voler “tentare di proporre una alternativa ai suoni artificiali, in una sfida nel ricreare sonorità senza piatti e puntina, con l’obiettivo di divertire e divertirsi”.

Il loro esordio arriva durante la “Notte Bianca di Lecce” del 2010, da dove iniziano una serie di performance significative in diverse location pugliesi e non solo. Nel 2012 hanno anche partecipato alla tappa di “Salentini Generali”, al fianco di Andrea Mariano (Negramaro) e dei Sud Sound System. I Melting Drumpot sono: Alessandro "Nagni" Gatto - Andrea "Sal" Sallustio - Andrea "Congas" Rinaldi - Mauro "Beat" Lorenzo. Il loro tour estivo di questo 2018 è stato inaugurato il primo luglio a Gallipoli a cui segue questa tappa del Barcollo Torre Santa Susanna per proseguire così nel leccese e nel tarantino.

Per il Barcollo di Torre Santa Susanna invece si tratta di un nuovo appuntamento musicale estivo che si somma alla storia di questi anni di un locale già contenitore di artisti del calibro di The Cyborgs, Il Genio, Roberto Dellera (Afterhours), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Francesco Di Bella (24 grana), Gianluca De Rubertis, Mino De Santis, Maksim Cristan, Amerigo Verardi, Giacomo Toni, Scarda, il djset di Luca de Gennaro (Radio Capital) e non solo.

Il Barcollo è a Torre Santa Susanna in via Galaso 64 (nei pressi del Teatro Comunale).