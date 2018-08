Mesagne in lirica, seconda edizione

MESAGNE - L’associazione culturale-musicale Harmony, con l’Associazione Ristoratori Mesagnesi Uniti ed il patrocinio del Comune , ha organizzato, nell’ambito di “Mesagnestate 2018” una serata dedicata al bel canto per domenica 5 agosto 2018 – sipario ore 21, piazza Commestibili.

La rassegna è denominata -Mesagne in lirica – 2^ edizione

La serata, invece, è dedicata all’amore in tutte le sue declinazioni: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, ultimo verso di Dante nel canto del Paradiso, che sintetizza quanto l’amore possa essere importante e potente tanto da smuovere persone e cose. Naturalmente la musica, il canto ed il bel canto in particolare, hanno dedicato intere opere all’amore sotto tutti i punti di vista: dall’innamoramento classico tra persone , all’amore per la Patria, per la propria città, per la propria Terra, ecc.ecc.

Tutte le arie, le canzoni, i testi saranno dedicati all’amore nelle sue varie declinazioni- tra amanti, tra genitori-figli, per la propria Terra, ma anche al rapporto odio-amore che da esso può scaturire. Insomma una serata dedicata all’AMORE con la A maiuscola.

Sarà proposta un riduzione dell’opera buffa di Gaetano Donizetti “L’Elisir d’amore” con la collaborazione del Piccolo Coro della Scuola primaria “Carducci” di Mesagne, diretta dalla maestra Marilina De Stradis.

Seguiranno brani di Verdi, Strauss, Lehar, ecc. oltre agli intramontabili Classici Napoletani da “ Core n’grato” a “Torna a Surriento” a “Malafemmina” di Totò.

Durante la serata l’Associazione Ristoratori Mesagnesi, assegnerà il premio “Mesagne…lievita” che viene attribuito a chi promuove la città.

Infine un omaggio al genio di Pablo Picasso ed alla mostra esposta in questi mesi a Mesagne, con un tributo alla sua terra, l’Andalusia, col famoso brano “Granada”.

L’appuntamento è per un pubblico che vada oltre gli intenditori e si apre anche a chi apprezza il Bel Canto , vanto italiano nel mondo.

Gli artisti impegnati saranno

RAFFAELE PASTORE, tenore

LUCIA CONTE -soprano ,

ANTONELLA COLAIANNI - mezzosoprano,

CARLO PROVENZANO , baritono,

pianista accompagnatore M° VALERIO DE GIORGI

violinista acompagnatore M° DANILO MATTIOLI

Inoltre, l’associazione Harmony ed il Sindaco del Comune di Mesagne, in accordo con la famiglia Pasimeni, consegneranno il 2° Premio di laurea “Prof. Luigi Pasimeni”

Il premio sarà assegnato e consegnato ad un neo-laureato in “canto lirico” presso i conservatori di Puglia.

Il prof. Pasimeni è stata una figura storica nel campo musicale mesagnese. Partendo da una famiglia semplice e modesta, si diploma in pianoforte nel 1943, ha insegnato musica per oltre 60 anni. Ha diretto il “Concerto bandistico cittadino” e poi fondato nel 1974, la “Schola Cantorum”, dirigendola per oltre 20 anni. Compositore di opere e di liriche sacre e laiche, direttore di cori e di orchestre, è riuscito a far amare la musica ad almeno due generazioni di mesagnesi.

La vincitrice di quest’anno è la neo-soprano mesagnese FLAVIA MURI-