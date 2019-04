Attesa ad Erchie per i Nomadi che festeggiano 55 anni di carriera

ERCHIE - C’è grande attesa ad Erchie per il concerto dei Nomadi in programma sabato 27 aprile, a partire dalle ore 21, nell’area mercatale della città brindisina. Per festeggiare i 55 anni di attività i Nomadi hanno deciso di girare in lungo e in largo la nostra Penisola per far riascoltare vecchi e nuovi brani grazie al tour “Nomadi tutta la vita- tour 55”.

La storica band, fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio, passerà in rassegna le più belle canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. A far parlare sono i numeri: 90 concerti all’anno in tutta la Penisola con una media annuale di un milione di spettatori: un pubblico eterogeneo composto anche da bambini, genitori e nonni, creando così quello che si può definire il “popolo nomade”. La band ha assunto anche la nomina di gruppo più longevo in Italia e prima di loro solo i Rolling Stone. Ad oggi il gruppo emiliano conta 52 lavori, fra dischi in studio, live e raccolte per un totale oltre 15.000.000 di copie vendute. Ma ci sono anche altri numeri importanti: 100 fans club dal Trentino alla Calabria che ogni giorno manifestano tutto il loro sostegno e oltre 150 cover band. Significativo anche l’impegno umanitario che ha visto i Nomadi promotori di varie iniziative di solidarietà e numerosi viaggi benefici.

Il titolo del nuovo progetto discografico della band - uscito a giugno 2018 con distribuzione Artist First - si chiama Nomadi 55. Per tutta la vita. Un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cillon.

Il concerto rientra nelle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unità pastorale in occasione dell’evento “Erchie in Giubilo”.