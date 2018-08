Musica del '600 e del '700: il Barocco Festival torna dal 23 agosto

Ritorna il «Barocco Festival Leonardo Leo», al volgere della XXI edizione, rassegna itinerante di nove appuntamenti pensata per valorizzare il patrimonio di musica antica nel segno di Leonardo Leo, tra i maggiori esponenti della scuola napoletana del XVIII secolo con natali a San Vito dei Normanni.

La rassegna sul repertorio musicale dei secoli XVII e XVIII, diretta dal maestro Cosimo Prontera e curata dal «Centro studi e documentazione Leonardo Leo», è prodotta dalla Regione Puglia, dalle Città di San Vito dei Normanni e Brindisi, in collaborazione con i Comuni di Cisternino, Carovigno e Fasano, con il Teatro Pubblico Pugliese, infine con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». Tutti gli ingressi sono gratuiti.

L’edizione è stata presentata questa mattina nel salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi. All’incontro hanno preso parte il vicario del prefetto, Pasqua Erminia Cicoria, il sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, il vice sindaco di Brindisi, Rita De Vito, l’assessore alla Cultura del Comune di Carovigno, Antonella La Camera, il presidente dell’associazione «Le Colonne - Arte Antica e Contemporanea», Anna Cinti, e il direttore artistico del Festival, Cosimo Prontera.

Si comincia giovedì 23 agosto alle ore 21, presso il Chiostro dei Domenicani a San Vito dei Normanni, con «La contesa dell’amore e della virtù», una festa teatrale composta da Leonardo Leo per il matrimonio del principe ereditario di Spagna e della Reale Infanta Maria Teresa e messa in scena per la prima volta ad agosto 1744. Ecco il programma.

BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO XXI EDIZIONE | 2018

Festival Internazionale di Musica antica | Early music festival

Direzione artistica | Cosimo Prontera



PROGRAMMA:

Giovedì 23 agosto ore 21.00 - San Vito dei Normanni, Chiostro dei Domenicani

Inaugurazione Festival

LA CONTESA DELL’AMORE E DELLA VIRTÙ

Festa teatrale, musica di Leonardo Leo

Orchestra Barocca La Confraternita de’ Musici

Virtù: Claudia Di Carlo soprano

Amore: Agata Bienkowska contralto

Marte: Angelo De Leonardis basso

Cosimo Prontera direttore



Domenica 26 agosto ore 21.00 - Brindisi, Corte Palazzo Montenegro *

LA VITA? UN TEATRO!

Arie, cori e concerti nel teatro d’opera settecentesco

Patrizia Cigna soprano

Antonio Giovannini controtenore

Gesualdo da Venosa Choir

Orchestra Barocca La Confraternita de’ Musici

Cosimo Prontera direttore



* Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (347 0604118)



Lunedì 27 agosto ore 21.00 - Carovigno, Castello Dentice di Frasso

LA MUSICA DELLE TERRE

Moresche, balli municipali, ground su melodie tradizionali

Ensemble La Confraternita de’ Musici



Mercoledì 29 agosto ore 21.00 - Brindisi, zona Sciabiche (porto vecchio)

MUSICA SULL’ACQUA E FUOCHI D’ARTIFICIO

Händel, gli altri e la musica d’alta cappella

Ancient Brass Ensemble



Venerdì 31 agosto ore 21.00 - San Vito dei Normanni, Chiostro dei Domenicani

OH QUAL MERAVIGLIA!

La letteratura per mandolino tra Napoli e Venezia



Trio Galanterie

Tiziano Palladino mandolino

Alberto Mammarella cembalo

Remo Ianniruberto violoncello

Domenica 2 settembre ore 21.00 - Cisternino, Chiesa Santa Maria di Costantinopoli

MATEMATICA & SENSIBILITÀ

Le sonate per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach



Victoria Melik violino barocco

Basilio Timpanaro clavicembalo



Mercoledì 5 settembre ore 21.00 - Brindisi, Chiostro del Palazzo Vescovile

NAPOLI!

Da Orlando di Lasso a Maria Pia De Vito

Maria Pia De Vito voce

Michel Godard serpentone

Claudio Astronio cembalo



Venerdì 7 settembre ore 21.00 - Fasano, Chiesa del Purgatorio

NORDICHE SONORITÀ

Indelebili tratti bachiani ed un omaggio a Leonardo Leo



Ensemble Artemisia



Domenica 9 settembre ore 21.00 - San Vito dei Normanni, Chiostro dei Domenicani

VIVA BACCO!

Musica, canti e balli di festa nel Rinascimento

Ensemble Concentus & Tempus Saltandi - Compagnia di danze storiche