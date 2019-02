La magia dei Queen nella cover band dei Queenuendo al Break24

BRINDISI - Il carisma di una delle più grandi band della storia rivive oggi in questa nuova eccezionale band: I Queenuendo venerdì 8 febbraio al Break24. Un chiaro esempio di come questa band sappia davvero far rivivere le sonorità Queen, dalla timbrica di Freddie Mercury all’ unicità del suono Brian May.

Finalmente una band che si esibisce completamente dal vivo, senza trucchi o finzioni, senza basi e sequenze, presentando uno spettacolo con costumi e strumenti originali, per ricreare la vera energia e la vera magia di un concerto dei Queen.

Un repertorio che si sviluppa ogni serata lungo tutta la discografia della storica band arrivando a toccare anche i brani della carriera solista di Mercury; un Freddie Mercury abilmente interpretato nelle doti vocali, nelle movenze e nella fisionomia da un grande Nino Bolettieri, insieme al frizzante quartetto strumentistico e vocale che va a completare la “Queenuendo Tribute Band”, riesce ogni sera e su ogni palco a divertire ed emozionare il proprio seguito.

Non resta che seguire attentamente la programmazione live, e approfittare dello show più vicino al Break24 di Brindisi per poter rivivere quella magia che solo Freddie Mercury e i Queen sapevano creare.

Gradita la prenotazione al 345-5090404

Parcheggio gratuito e sempre disponibile