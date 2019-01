“Racconti delle Nebbie” al Circo della Farfalla

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 26 gennaio a Il Circo della Farfalla, Circolo Arci di Francavilla Fontana, andrà in scena I Racconti delle Nebbie, spettacolo di e con Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri. I racconti scritti, letti e recitati da Nicholas si alterneranno e si incroceranno con le canzoni e il commento sonoro dal sapore ambient di Paolo, che aiuteranno a trascinare la narrazione verso il grottesco, il surreale, il poetico e ad esplorare il rapporto tra l'uomo e il mondo.

Paolo Benvegnù è uno degli autori più significativi del panorama italiano. Fondatore, cantante e chitarrista degli Scisma, imprescindibile gruppo alternative-rock con cui ha vinto tutti i maggiori premi italiani ed europei dedicati alla musica indipendente, vanta una lunga e fortunata carriera da solista e i suoi brani hanno lasciato il segno nella storia della canzone italiana. Recentemente ha vinto il premio speciale di Musica contro le Mafie, per la canzone “Il sentimento delle cose”, “in virtù della capacità di diffondere buone idee e buone prassi attraverso la musica”.

Nicholas Ciuferri è un autore, professore e agitatore culturale italiano; dopo un periodo di ricerca all'estero, nel 2016 esce il suo primo volume "A/traverso. Franco 'Bifo' Berardi in movimento" sui moti di protesta del secondo Novecento italiano con particolare attenzione al movimento autonomo creativo bolognese. Nel corso degli anni scrive per diverse testate giornalistiche e accademiche. Nella primavera 2018 esce la sua prima raccolta di racconti, "Alberi". Attualmente è impegnato nella stesura del suo primo romanzo insieme a Paolo Benvegnù.

"Lo spettacolo visto dal vivo è talmente coinvolgente che ci si dimentica che ore siano, in che giorno ci troviamo e dove ci troviamo: le storie sono in qualche modo assurde, per certi versi divertenti, per altri straordinariamente verosimili.

I personaggi sembrano fatti di carne, che a momenti vorremmo accarezzare e a tratti spinger via..

Le canzoni di Paolo Benvegnù intervengono con forza, ci stringono e ci fanno inciampare nella loro complessa e stupenda armonia, travolgendoci come un fiume di sentimenti e di stimoli."

Appuntamento per le ore 22:00 presso la sede dell'Associazione in via Giancola, 4. Prenotazione del posto a sedere caldamente consigliata.