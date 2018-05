Rassegna musicale di chitarra classica con archi e fiati, ultimo appuntamento

BRINDISI -Il Centro Artistico Musicale “Euterpe” è lieto d’invitare la cittadinanza al settimo ed ultimo appuntamento della terza Rassegna Musicale di Chitarra classica con Archi e Fiati, Sabato 26 Maggio, ore 18.30, a Brindisi, presso il Chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie, via Tarantini, con ingresso gratuito.

È notevole il successo di critica e pubblico maturato in questa ultima edizione, le sale e le Chiese del Centro storico cittadino, infatti, sono state sempre gremite di Persone che con calore hanno mostrato spirito di vicinanza e condivisione con le idee del Direttore Artistico M° Francesco Silvestro.

Egli infatti esprime tutto il suo entusiasmo in questo Percorso intrapreso dall'inverno 2016, ma non nasconde le difficoltà che si sono riscontrate per realizzare e proseguire quest'importante Iniziativa. Tutto grazie alla determinazione, alla passione per la Musica e all'amore che Francesco esprime nei riguardi della sua Terra natale. Il suo obiettivo infatti è sempre lo stesso, diffondere il Sapere in questa splendida Città di Brindisi, avvicinare i giovani e i giovanissimi alla Musica, non per forza con il fine di persuadere loro allo studio della stessa, ma per trasmettere il valore dell'onestà e del rispetto che in questa Comunità, colpita da innumerevoli difficoltà economiche e sociali, si rischia di perdere giorno dopo giorno.

Il Concerto è dedicato al Compositore Filippo Gragnani, in occasione dei 250 anni dalla sua nascita ed il programma, infatti, prevede l'esecuzione di due sue composizioni per Quartetto (due Chitarre, Violino e Clarinetto) e per Sestetto (due Chitarre, Flauto, Clarinetto, Violino e Violoncello). Ad esibirsi saranno i Chitarristi Francesco Silvestro e Mauro Francioso, le Violiniste Silvia La Grotta e Pamela Rosato, il Clarinettista Prabul Giacomo Pascali, la Flautista Giovanna Lorenzo ed il Violoncellista Francesco Buzzanga.

Il Concerto sarà preceduto dall'esibizione degli Alunni di Chitarra delle classi seconde dell'Istituto Comprensivo “A. Manzoni - D. Alighieri” di Cellino San Marco.