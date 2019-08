“Li Uastasi” esordio del gruppo folk a Campo di Mare

SAN PIETRO VERNOTICO - Esordio a San Lorenzo per il gruppo di musica popolare “Li Uastasi”. Sabato 10 agosto dalle 22:00 presso il lido Gogó,a Campo di Mare si esibirà per la prima volta in assoluto il gruppo di musica popolare “Li Uastasi” con un nuovo ed innovativo progetto: I componenti Luciano Spagnolo alla chitarra Gianluca Martina al basso, Francesco Gialluisi al tamburello Mariangela Ingrosso alla voce e Gianluca Dell’Anna fisarmonica e organetto, porteranno in scena la musica popolare pura, senza contaminazione alcuna, riproponendo i suoni e le musiche da “osteria”. La scelta di riproporre e ripercorrere il passato è un invito a non dimenticare le tradizioni oggi spesso alterate da suoni contaminati che, se pur belli, snaturano la tradizione musicale salentina fatta di suoni e semplicità. Tra stelle cadenti e “ lu rusciu te lu mare” il gruppo Li Uastasi vi aspetta per una serata di musica, sapori ,odori e mare.