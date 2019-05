Ultimo appuntamento della rassegna “Monolith Metal Fest” al Binario 23

BRINDISI - Continua la rassegna "Monolith Metal Fest", a cura dei Last Resistance di Brindisi. Per il sesto e ultimo appuntamento della rassegna, sul palco si alterneranno due band mozzafiato: direttamente da Spongano, un trio più che speciale, che non ha bisogno di presentazioni: gli Essenza.

Attivi dal 1993, vantano una fama internazionale, dovuta al loro energico e spinto heavy Metal (tenente al thrash Metal). Disco dopo disco, la band ha avuto modo di esprimere la loro "visione" del genere, preservando la vena heavy Metal Classica, aggiungendoci quell'ingrediente che rende i loro brani così originali. Verrete piacevolmente scossi dal carattere che contraddistingue la musica del trio salentino, ormai consolidato da anni e anni di attività!

Avremo quindi l'immenso piacere di assistere ad una vera e propria promessa del progressive rock, che, lavoro dopo lavoro, live dopo live stanno affermando la loro solida identità su tutto il territorio nazionale (e non solo): i Ginkgo DAWN Shock (Molfetta)! Col loro nuovo full-lenght "Inward|Fare", rilasciato l'8 Marzo 2019, stanno riscuotendo un gran successo e avrete la possibilità di "assaggiare" i brani di questo disco proprio in occasione di questa speciale puntata del Monolith Metal Fest.