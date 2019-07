I Vasconnessi per Music&Food a San Michele

SAN MICHELE SALENTINO - Music&Food. Al via la rassegna organizzata dall’Associazione Esercenti di San Michele Salentino e inserita nel cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale. Si parte il 19 luglio con i Vasconnessi.

Una stagione di sinergie. Fa parte del cartellone estivo del Comune di San Michele Salentino la rassegna “Music & Food” che si terrà nella seconda parte del mese di luglio e nel mese di agosto. L’evento è organizzato dall’ Associazione Esercenti, nata a dicembre su sollecitazione del Sindaco, Giovanni Allegrini, e della sua amministrazione, con l’obiettivo di mettere insieme i commercianti e creare proficue occasioni di crescita e confronto fra gli stessi. Cinque appuntamenti in programma, fra musica e degustazioni di prodotti tipici locali, per allietare le serate della gente del posto e dei tanti turisti che in estate fanno tappa a San Michele Salentino, attratti soprattutto dalla sua interessante ed apprezzata offerta gastronomica. Si parte venerdì 19 luglio. Alle ore 21.00 in piazza Marconi si esibiranno i Vasconnessi, tribute band tarantina che esegue con fedeltà le vecchie e le nuove canzoni di Vasco Rossi. L’Associazione Esercenti accoglierà il pubblico nel migliore dei modi, nella stessa piazza e nelle vie limitrofe, infatti, saranno allestiti numerosi stand per degustare i prodotti tipici locali, piatti a base di carne e pesce, bruschette e aperitivi vari.

Vasconnessi. E’ un gruppo musicale tarantino costituito da 6 elementi professionisti con importanti esperienze artistiche alle spalle e guidato da Aldo Cosa che, pur essendo sosia di Vasco, non lo imita, ma lo ricorda e lo interpreta. La band ha cominciato ad esibirsi dal 2007 nei locali della zona, per poi allargare il circuito dei concerti anche fuori regione. Ha maturato esperienza e professionalità ottenendo sempre grande consenso di pubblico e critica. Dal 2008 la Band entra in contatto e collabora con diversi musicisti di Vasco Rossi (Alberto Rocchetti, Daniele Tedeschi, Claudio Golinelli, Clara Moroni e Andrea Cucchia Innesto, e apre un concerto alla Stef Burns Band). Durante i concerti il gruppo non si risparmia e possiede un sound dirompente che coinvolge il pubblico, sempre molto numeroso. Della band è stato scritto che ogni sua esibizione è un “affresco rock” che non si può dimenticare. Nell' ultimo periodo la band ha sperimentato una soluzione unplugged (unica in Italia), un intero concerto in chiave acustica con tutti gli elementi al completo, che coinvolge il pubblico in maniera fortemente emotiva ed unica.