"Cooperative volano per lo sviluppo del welfare locale": incontro a Cellino

Lunedì nel Comune di Cellino San Marco alle ore 18.00 presso la Sala Comunale XXV Aprile in via Berlinguer si svolgerà l'evento "Le società Cooperative: Un volano per lo sviluppo del welfare locale”.L’incontro è basato sull’iniziative previste dal Progetto Passi.

Al centro della discussione e parte determinante del progetto è l’obiettivo della promozione dello strumento cooperativo quale mezzo di riscatto sociale nonché opportunità per tutte le persone che trovasi, per motivi soggettivi o di deprivazione sociale e territoriale, in condizioni di svantaggio.

Il Comune di Cellino San Marco, intende giocare da questo punto di vista, un ruolo importante, perché potrà veicolare questo messaggio sul territorio, potendo al contempo farsi portavoce delle istanze di un territorio in evoluzione continua. La Giunta Municipale e il Sindaco, quali interpreti autentici delle istanze del territorio, invitano tutta la cittadinanza a partecipare con, le proprie storie, richieste, bisogni sul tema dello sviluppo, necessità di lavoro, idee per la valorizzazione del territorio.

La roadshow del progetto prevede solo 25 tappe in tutta la Regione, Cellino San Marco è una di queste, non perdiamo questa opportunità è l’invito che il Sindaco rivolge alla Comunità Cellinese.

Gallery