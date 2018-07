Si terrà sabato 21 luglio presso la Sala Flora di Palazzo Imperiali in Piazza Umberto I, un incontro pubblico dal titolo "A tavola con i Messapi, cosa e come si mangiava 2500 anni fa". L’incontro, dopo le presentazioni di rito del sindaco Cosimo Maiorano e del vice sindaco Mauro Vitale, prevede l’intervento del Dott. Corrado Notario, archeologo e Responsabile Scientifico del Museo Diffuso di Cavallino (Lecce) per l’Università del Salento. Il Dott. Notario, autore di una pubblicazione dal titolo A tavola con i Messapi, presenterà un argomento incentrato su “Archeologia ed enogastronomia. Un progetto per uno sviluppo sostenibile del Salento”, durante il quale tratterà dell’importanza che l’archeologia riveste nella scoperta delle tradizioni enogastronomiche del Salento antico, portando alcuni esempi di applicazione nel settore turistico e culturale pugliese.

A seguire si prevede l’intervento del Dott. Christian Napolitano, archeologo coordinatore del Parco dei Messapi di Muro Tenente. Napolitano tratterà un argomento dal titolo “I Messapi, tra ricerca archeologica e valorizzazione”, nel corso del quale presenterà alcuni degli interventi di valorizzazione realizzati in provincia di Brindisi, valutando l’impatto che questi interventi hanno avuto sulla percezione del settore archeologico nelle comunità locali.

L’incontro, moderato dal presidente del Consiglio Comunale di Latiano Gabriele Argentieri, verrà chiuso dal Presidente di Federalberghi Brindisi, Pierangelo Argentieri, il quale porterà un intervento dal titolo “L’enogastronomia salentina fra tradizione e innovazione”.