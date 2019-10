Al Teatro comunale di Mesagne il film "Maleficent" 

MESAGNE - La protagonista Angelina Jolie, qui anche produttrice esecutiva della pellicola, veste i panni della celebre Malefica, la fata cattiva del mondo Disney.

Proiezioni giovedì 31 ottobre, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 Novembre.

Doppia proiezione orari 17:30 e 19:30.

Il costo del biglietto è di € 5, ridotto € 4.



Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unirà non soltanto due terre, l'Ulstead e la Brughiera, ma anche i due regni degli umani e delle creature magiche. Se i genitori del principe sono apparentemente entusiasti all'idea, Malefica, che ha cresciuto Aurora come una figlia, è più diffidente; memore, per averlo sperimentato, del dolore atroce che l'amore può causare. La cena di fidanzamento è l'inizio dei guai: Malefica, già ferita dalla richiesta di Aurora di coprirsi le corna, e cioè di celare la propria natura, reagisce alle provocazioni della futura consuocera Ingrith, e la miccia prende fuoco.





Le proiezioni sono organizzate da 'Ditta Carmelo Grassi' col patrocinio del Comune di Mesagne. Solo per informazioni contattare il numero 3391338519.