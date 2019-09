“A raccontar di Specchie e Masserie...” progetto cicloturistico

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 22 settembre – per festeggiare e contribuire attivamente alla Settimana della Mobilità Sostenibile 2019, ci sarà una ciclopasseggiata (con la propria bici) che parte alle ore 8.30 dal parcheggio del campo sportivo (Via Suor Antonietta Zullino) e che prosegue fino a Masseria Giovannella. Da qui il percorso continua a piedi fino alla Specchia Giovannella. Visitata la Specchia, si ritorna in Masseria, per continuare la visita guidata con una degustazione di prodotti tipici.

Domenica 29 settembre – partenza alle ore 8.30 da Masseria Viscigli per una passeggiata immersa nella natura che ci permetterà di raggiungere Specchia Calò. Visitata la Specchia, si rientra in Masseria per degustare i prodotti tipici.

Domenica 13 ottobre – nella Giornata Nazionale del Camminare, Si parte alle 8.30 dall’Azienda agricola L’Erede e si raggiungono a piedi Specchia Capece e Specchia Miano. Subito dopo la visita alle Specchie, si rientra in Masseria per una degustazione di prodotti tipici.

A raccontare tutto, ci saranno guide riconosciute dalla Regione Puglia che possono chiarire qualsiasi dubbio sul territorio.

Ogni attività avrà un costo pari a 5 Euro per partecipante (inclusa degustazione). Gratis per i piccoli fino a 12 anni.

Contatti: Cell. 3934240435 Email: camminamentipuglia@gmail.com canali social (nome Facebook e Instagram: Camminamentipuglia).

In collaborazione con il M.A.F.F., il progetto ha come interesse primario quello di valorizzare una testimonianza presente nel nostro territorio da centinaia di anni e per la quale si è, purtroppo, perso gradualmente l’interesse: “Le Specchie”.

Le Specchie sono dei manufatti messapici, a base circolare, realizzati con la sovrapposizione a secco di pietre di origine calcarea, di cui resta ignota la funzione, ma che con molta probabilità avevano carattere difensivo. Il territorio francavillese è circondato da Specchie che, ancora oggi, risultano visibili e il nostro obiettivo è proprio quello di far conoscere e divulgare l’interesse per questi tesori storici, di cui pochi ancora ne apprezzano il valore.

I nostri eventi consistono anche in visite guidate ad alcune delle masserie presenti nel contesto rurale di Francavilla Fontana.

Presso il Castello Imperiali di Francavilla Fontana (sala Leonardo), martedì 17 settembre alle ore 19.30, verrà presentato il progetto alla cittadinanza.