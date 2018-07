Archeofest, quattro eventi tra i reperti di Muro Tenente

MESAGNE - Si terrà venerdì 6 luglio presso il Parco dei Messapi di Muro Tenente, il primo dei quattro eventi in programma dal titolo Archeofest 2018. Il programma di eventi, redatto dal Comitato Scientifico di Gestione, partecipato dai due Comuni titolari dell’area, dalla Soprintendenza, dalla Libera Università di Amsterdam e dall’Università del Salento, per la sera di domani venerdì 6 luglio, prevede un living history dal titolo “Un giorno in casa dei Messapi” (una rievocazione di momenti di vita quotidiana in una casa messapica di età ellenistica) “animata” da un live set Electric Jazz dei Moodìintrigo. L’appuntamento del 13 luglio, invece, è tutto per la missione archeologica olandese in Italia, da venticinque anni impegnata nelle ricerche presso l’area archeologica di Muro Tenente. Come ogni anno, infatti, la campagna di scavi è partecipata da decine di studenti provenienti da ogni parte del mondo (olandesi, italiani, americani e cinesi) e, con il Funk-Jazz-Balkan dei J-Bross, avremo l’occasione di partecipare a una vera e propria festa nel segno dell'accoglienza e del confronto con un repertorio impregnato dalle sonorità e dal "mood" americano unito alla vitalità della musica balkan, drum 'n' bass, latin, reggae.

Sabato 21 luglio è la volta de Le train manouche, un treno immaginario che percorre le strade ferrate della musica dei manouche, passando attraverso le culture musicali, contaminandole con lo Swing anni ‘30 di Django Reinhardt.

Il programma estivo dell’ArcheoFest 2018 si chiuderà venerdì 27 luglio, quando a partire dalle 18,30 presso l’agorà del Parco dei Messapi i ricercatori olandesi presenteranno i risultati dell’ultima campagna di scavi, attualmente in corso. Successivamente, nella splendida cornice del Parco dei Messapi, si potrà assistere all'eclissi di luna più lunga del secolo al suono dei Son de Vuelta, cadenzato dal passo delle ballerine di flamenco. Insomma un’atmosfera unica, in un luogo dove di solito la luna piena si leva sull'orizzonte in maniera spettacolare.

Per ognuna delle quattro date previste, a partire dalle h. 18,30 le famiglie avranno l’occasione di far partecipare gratuitamente i propri piccoli ai laboratori didattici di archeologia appositamente predisposti dagli archeologi della Cooperativa Impact, mentre i visitatori potranno degustare alcuni dei prodotti tipici del nostro territorio direttamente nel Parco dei Messapi. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.