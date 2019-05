“LABiCi della Felicità” per itinerari lenti al maac di Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - Nell'ambito del progetto degli "itinerari lenti", mobilità sostenibile e valorizzazione dei paesaggi agrari di pregio dell’Alto Salento, il Gal e il Comune di Ceglie Messapica, venerdì 17 maggio alle 16, incontrano Ludovica Casellati Autrice del libro LA BiCi della Felicità, edito da Sperling & Kupfer, presso il museo archeologico di arte contemporanea. La vera protagonista del libro è la bicicletta, che regala emozioni e fa vivere il viaggio, anche il solo semplice andare da un luogo ad un altro, in modo completamente diverso attraverso la scoperta. L’autrice, da sportiva non agonista, invita il lettore a scoprire la bici, usarla e non abbandonarla mai e offre pillole di ‘ciclosofia’ spicciola che elevano il punto di vista del viaggiatore.

L’AUTRICE Ludovica Casellati, laureata in legge ha una lunga esperienza da manager nel mondo della tv e della pubblicità quando, nel 2012, improvvisamente decide di lasciarsi tutto alle spalle per dedicarsi a tempo pieno alle sue grandi passioni: la scrittura, i viaggi e la bici. Nel 2013 fonda il magazine online viagginbici.com, punto di riferimento del cicloturismo e da allora inizia una nuova vita da giornalista su due ruote, arrivando a essere identificata in rete come «Ladybici». Ha ideato e organizza, tra le altre cose, l’Oscar italiano del cicloturismo con Cosmobike Show e l’Urban Award con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Nel 2017 lancia Luxurybikehotels.com, il portale dove raggruppa gli hotel che offrono servizi di lusso ai ciclisti. Da settembre 2018 è anche editore di Viaggi del Gusto (vdgmagazine.it), storica testata di turismo ed enogastronomia. Ama pedalare, non correre.

Gal Alto Salento 2020, c.da Li Cuti (ex Macello comunale) ex SS 16 Ostuni-Fasano