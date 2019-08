Capicanale con chi ti pare alla villa comunale

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 2 agosto alle 21.00 nella villa comunale si terrà l’atteso appuntamento con “Capocanale con chi ti pare”.

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra gli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, fonde convivialità, estetica ed ecologia.

L’evento è pensato come un grande picnic nel cuore della città. Ogni partecipante, che dovrà vestire totalmente di bianco e indossare una paglietta, contribuirà alla tavola portando del cibo e l’occorrente per apparecchiare con piatti, posate e decorazioni. Il tutto dovrà essere rigorosamente plastic-free. Saranno disposti tavoli e sedie per un totale di 400 persone.

L'intento della manifestazione è rievocare l'antica tradizione del capocanale, la cena che si consumava al termine di un lavoro nei campi o di carpenteria, aggiungendo una nota di modernità e di estetica.

La location dell’evento, la Villa Comunale, torna al centro della vita cittadina e con il suo ricco giardino diventa lo sfondo ideale per sottolineare il tema ambientale della manifestazione.

Ad allietare la serata si saranno i gruppi de Lu Uanarieddu e i Music Lovers Band.

La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione, ed è gratuita.