Ceglie si veste a festa per le celebrazioni in onore di Sant’Anna

CEGLIE MESSAPICA - Dal 25 al 27 luglio numerosi appuntamenti tra fede, tradizione, rievocazioni storiche e musica. Saranno tre giorni all’insegna della fede e della tradizione, ma anche della musica, della storia e della solidarietà, quelli che Ceglie Messapica si appresta a vivere da mercoledì 25 a venerdì 27 luglio in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna. Una celebrazione la cui processione fu istituita, assieme alla realizzazione della statua lignea, tre secoli fa e che quest’anno, per il secondo anno consecutivo, rivivrà quel fondamentale momento per la comunità cegliese con il Corteo Storico per le vie della città. La rievocazione settecentesca, che nella sua prima edizione del 2017 è stata accolta con grande favore da fedeli e visitatori, sarà riproposta mercoledì 25 luglio, muovendo dalla chiesa di Sant’Anna a partire dalle 20:30, per concludersi in piazza Plebiscito. Il Corteo sarà ancora una volta animato dal Gruppo Folcloristico di Pietro Balsamo, e vedrà sfilare decine di figuranti in abiti settecenteschi, tra balli e canti tradizionali. L’intera organizzazione degli eventi, sotto la sapiente regia di don Lorenzo Elia.

A differenza dello scorso anno, il Corteo si svolgerà con un giorno d’anticipo e separatamente rispetto alla Processione. La quale, come da tradizione, seguirà i suoi due distinti percorsi, in due distinti giorni: il primo muoverà giovedì 26 luglio, verso la Chiesa Madre, al termine della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Gianfranco Gallone alle 19:00; il secondo venerdì 27 luglio, verso la Chiesa di Sant’Anna, al termine della celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, che avrà inizio alle 19:00. Le processioni saranno accompagnate dalla banda “Città di Ceglie Messapica” del maestro Edoardo Lacorte.

Per l’occasione l’intera città sarà vestita a festa, con luminarie, mercatini e bancarelle per le vie del centro e la Cassa Armonica in piazza Plebiscito, dove giovedì 26 luglio, a partire dalle 22:00, si esibirà in concerto il “Francesco Bellanova 5ett”, con Roberto Ottaviano quale ospite speciale, nell’ambito del Ceglie Jazz Open Festival.

Sempre nella principale piazza della città, venerdì 27 luglio, a partire dalle 21:00, avrà luogo il Gran Concerto Bandistico dell’associazione “Giovani Musicisti Antonietta Amico”, diretto dal maestro Michele Vitale. Il 26 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, spazio alla solidarietà con la raccolta sangue straordinaria effettuata dall’Avis.