Corso di speleologia alla scoperta di mondi sotterranei

OSTUNI - La scuola di speleologia “Città di Ostuni” del “Gruppo Speleologico Ostunese” GEOS, organizza per tutti coloro che sono datati di della curiosità di conoscere i fantastici luoghi nascosti nel sottosuolo, il corso di speleologia di primo livello.

Il corso si terrà dal 4 giugno al 1 Luglio, le lezioni teoriche si terranno nella sede del Gruppo Speleologico Ostunese in via Ludovico Pepe, 4 (di fronte all’ufficio poste centrali) ed ha l’obbiettivo di far conoscere le tecniche di progressione in grotte sub-orizzontali, verticali e introdurre gli allievi alla conoscenza del carsismo.

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno di età permetterà di conoscere e praticare le tecniche di progressione su corda singola all’interno di cavità carsiche.

Infatti, si inizierà subito con le lezioni sui “Materiali ed attrezzatura personale” e con “Tecniche di progressione”. La prima esercitazione pratica sarà domenica 10 giugno iniziando ad attuare tali tecniche su una parete di roccia in prossimità del santuario di sant’Oronzo ad Ostuni.

Le attività continueranno con la conoscenza e la tutela del territorio, con l’individuazione e la documentazione degli aspetti geologici e geomorfologici delle cavità sotterranee, si porrà particolare attenzione alle peculiarità archeologiche delle cavità, alla bio-speleologia e vita animale ed alla prevenzione degli incidenti.

Con la scuola di speleologia Città di Ostuni collaboreranno al corso gli istruttori dei gruppi speleologici “N’dronico” di Lecce e del Gruppo “CARS” di Altamura che terranno le lezioni tecniche. Per le lezioni teoriche avremo con noi il Prof. Donato Coppola direttore del museo archeologico di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, Il Prof. Giuseppe Mastronuzzi e il Prof. Mario Parise professori della Facoltà di geologia di Bari ed il dott. Gianluca Selleri geologo e presidente del Federazione Speleologica Pugliese.

Il corso è Patrocinato dal Comune di Ostuni, dal Parco Regionale delle dune Costiere, dalla Società Speleologica Italiana, dalla Federazione Speleologica Pugliese e dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia-SSI.

Il direttore del corso sarà Istruttore di tecnica Vincenzo Curri che in concerto con il direttore della scuola di Speleologia Città di Ostuni Franco Alò ed il presidente del Gruppo GEOS Francesco Lorusso coordineranno le attività tecniche e logistiche dell’iniziativa.

Attraverso la sottoscrizione al corso i partecipanti godranno della copertura assicurativa SSI.

Per ogni informazione telefonare al 338 5635008 (Concetta) o al 338 9095849 (Franco).