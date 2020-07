Estate Sanpancraziese: il 19 luglio alle POLI Officine Culturali un evento per commemorare Paolo Borsellino

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Domenica 19 luglio, con inizio alle ore 20.30, presso le POLI Officine Culturali di via Manisco, l’amministrazione di San Pancrazio ha organizzato una serata “In ricordo di Paolo Borsellino”, il magistrato ucciso dalla mafia nell’estate del 1992 con un brutale attentato in via D’Amelio a Palermo. L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Sanpancraziese per segnare, con un appuntamento importante, la riapertura delle attività delle POLI Officine culturali dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus.

A ventott’anni dalla strage di via D’Amelio, la prof.ssa Annarita De Carlo del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria introdurrà le “Letture” di Flavio Albanese, attore del Teatro Piccolo di Milano, volto noto al grande pubblico per aver interpretato l'ispettore Valle nella serie televisiva “La squadra”.

A seguire la proiezione del film “Paolo Borsellino, i 57 giorni”, il lungometraggio che racconta la storia dei cinquantasette giorni del 1992 che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino.

L’ingresso all’evento è libero.