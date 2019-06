Regata, ricco programma: per domenica Caccia la Tesoro

BRINDISI - Il programma della 34esima Regata Brindisi – Corfù che si terrà dal 16 al 18 giugno parte già da questo fine settimana. Domenica 9 giugno dalle 9 del mattino e fino alle 13 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà a cura di GV3.

Alle 18:00 partirà la Caccia al Tesoro prima edizione: “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di Intelligenza” dallo Stand Circolo della Vela sul Lungomare Regina Margherita organizzato da Le Donne della Vela.

ci sarà tempo dalle 18:00 alle ore 20:00 per risolvere tutti gli indizi e trovare il tesoro. Dopo le ore 20, le squadre verranno considerate eliminate.

Si parte dalla Casa del Turista, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi e si percorrerà tutto il centro storico in cerca di indizi.

La caccia al tesoro è aperta a tutte le età. Si partecipa in gruppi di massimo 4 persone.

Sarà consegnata una piantina della zona da esplorare: indizio dopo indizio, risolvendo indovinelli, rebus, rompicapo ed enigmi fotografici, per arrivare al tesoro! Vince il primo premio la squadra che per prima arriva al tesoro.

Premi:

1° premio: 4 buoni Amazon

2° premio: 4 borsoni “Store Happy casa Brindisi”

3° premio: 4 buoni per un costume di “Francioso Abbigliamento”

4° premio: 4 magliette “Store Happy casa Brindisi”

5° premio: 4 asciugamani “Store Happy casa Brindisi”

6° premio: 4 gift card del valore di 25 euro “Brums”

7° premio: 4 astucci “Store Happy casa Brindisi”

A chi non vince sarà consegnato un buono sconto Cisalfa.

La quota d’iscrizione è di 3,00 euro a persona.