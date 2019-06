 “Festa delle cerase” a cura della comunità ellenica. Prima edizione

TORCHIAROLO - Domenica 9 giugno dalle 10 in poi alla masseria Piutri in agro di Torchiarolo si svolgerà la prima festa delle cerase. Si dice che le parole siano importanti e che spesso, nel bene e nel male, una tiri l’altra … proprio come le “cerase”, le ciliegie, “keràssia” in greco. E’ bastato un ragionamento del genere e la disponibilità di Francesca, storica socia della Comunità Ellenica del Grande Salento, convinta filogreca ma soprattutto proprietaria della famosa Masseria Piutri, che si trova nel territorio di Torchiarolo - nella più vasta area del mitico Valesio, tra i confini delle province di Brindisi e Lecce - per far decidere alla Comunità italo-ellenica di inventarsi la prima edizione della “Festa delle Cerase”.

Appuntamento domenica 9 giugno dalle 10 del mattino in poi con la raccolta di saporitissime ciliegie direttamente dagli alberi della Masseria e naturalmente, per i soci ed associati filoelleni, pranzo sociale all'aperto a base di prelibatezze greco- salentine. Le musiche e i balli saranno garantiti dai tantissimi soci e amici presenti, in primis dal maestro di danze etniche Beppe Loiacono. Naturalmente, per ovvi motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria: scrivendo al comunitaellenicagrandesalento@gmail.com o telefonando al 347.6510171.