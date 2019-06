Al Castello Svevo di Brindisi la seconda edizione della festa “Benvenuta Estate”                                                                      

BRINDISI - Per chiudere le attività invernali e dare il benvenuto all’estate, l’associazione culturale Cabiria di Mesagne organizza per venerdi 28 giugno alle ore 20:00, presso il giardino del Circolo ufficiali della Marina Militare, sito all'interno del Castello Svevo di Brindidi e oggi sede del Comando della Brigata Marina San Marco, la festa “Benvenuta Estate”, aperta a tutti previa prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno. La serata prevede una selezione musicale dagli anni '70 ad oggi curata dal DJ Dario Esse ma anche la partecipazione straordinaria della cantante Claudia Ribezzi. Durante la serata è prevista una cena a buffet. Per info e prenotazioni 327 4237720