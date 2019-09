Archeofest: festa di fine estate al Parco dei Messapi

MESAGNE - Il Parco dei Messapi aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, con un evento interamente dedicato all’archeologia, alla storia, ai bambini, alla musica e alla degustazione di prodotti tipici. Si terrà sabato 21 settembre Appia in Tabula, l’appuntamento con il Muro Tenente Archeofest 2019. Il programma, redatto dal Comitato Scientifico di Gestione del Parco Archeologico presieduto dalla Soprintendente Arch. Maria Piccarreta, e coordinato dalla Cooperativa Impact Archeologia, prevede visite guidate, living history, laboratori didattici per bambini e degustazione di prodotti tipici. Nel corso della serata si terrà invece la presentazione del libro “Messapia illustrata” del Prof. Francesco D’Andria e lo spettacolo musicale dal titolo “Viaggio nella memoria” di Tonino Papadia, eseguito dal gruppo Le pietre vive del Salento.

Sabato 21 settembre, dunque, a partire dalla mattina i visitatori potranno fruire delle visite guidate in programma, mentre nel pomeriggio i bambini avranno l’occasione di partecipare ai laboratori didattici di archeologia e assistere al living history dal titolo “Una famiglia messapica” nei pressi della casa messapica interamente ricostruita all’interno del Parco.

Nel corso della serata interverranno: Maria Piaccarreta, Annalisa Biffino, Francesco D’Andria, Gert-Jan Burgers, Mino Maiorano, Toni Matarrelli, Espedito Chionna, Marco Calò, Mimmo Stella e Christian Napolitano.

L’ingresso e la partecipazione alle attività sono liberi e gratuiti.

Per info si prega di contattare la Cooperativa Impact al numero di cellulare 3294016069, oppure tramite mail info@coopimpact.it o, in alternativa, contattando gli organizzatori attraverso le pagine Facebook “Muro Tenente” o “Impact Archeologia”, in modo da ottimizzare l’organizzazione dell’evento.

Si consiglia abbigliamento comodo, possibilmente a strati.