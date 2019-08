“Profumi di vendemmia” festa sociale con I Calanti in concerto

LATIANO - Al via la 17esima edizione della festa sociale "Profumi di Vendemmia" organizzata dalla cooperativa L'Agricola Latianese con il patrocinio della Città di Latiano, che quest'anno prevede un concerto di musica popolare a cura de “I Calanti”.

I cancelli della coop. “L’Agricola Latianese” si aprono domenica 1 settembre alle ore 21 per accogliere i visitatori in una serata di allegria e divertimento, ma anche per dare il benvenuto alla vendemmia, con la XVII edizione della festa sociale “Profumi di Vendemmia”. Stand enogastronomici accoglieranno i visitatori - ingresso completamente libero e gratuito - con degustazione di prodotti tipici accompagnati dal buon vino prodotto da “L’Agricola Latianese”.

La serata sarà animata dallo spettacolo del gruppo “I Calanti”, composto da cinque giovani musicisti e due ballerini di Ugento (Lecce), che suonano con maestria la “pizzica” salentina.

“Ritorna anche quest’anno – dichiara il presidente della cooperativa Giuseppe Schiena – l’appuntamento con Profumi di Vendemmia, un grande evento entrato ormai negli appuntamenti tradizionali del territorio. Si tratta di un momento di aggregazione, allegria e spensieratezza cui teniamo particolarmente: un modo diverso per accogliere nel migliore dei modi la vendemmia 2019 con i suoi profumi e il suo clima”.

La Cooperativa “L’Agricola Latianese” lavora ogni anno importanti quantitativi di uva (70.000 quintali) e olive (75.000 circa), prodotti conferiti dagli oltre 1.200 soci provenienti dai comuni di Latiano, Torre Santa Susanna, Oria, Francavilla Fontana, Erchie, Mesagne e San Michele Salentino, producendo vini e olio extravergine di oliva di ottima qualità, che sono apprezzati e richiesti sia in Italia che all’estero.

L’ingresso alla festa è completamente libero e gratuito.