Foliage e ricotta nella Murgia dei trulli con i Cicloamici

OSTUNI - In bici nella Murgia dei Trulli alla scoperta di luoghi e sapori autunnali. Il paesaggio autunnale regala i colori intensi e puri del verde dei prati, dell'azzurro del cielo e del rosso delle foglie dei fragni e delle altre querce. Gli alberi caducifoglie si preparano all'inverno lo fanno tingendosi di rosso, di giallo, di arancio, fino al viola e al marrone. È il fenomeno del foliage, meraviglia autunnale che i ciclisti gusteranno nei silenzi della stagione libera da chiassosi turisti e operosi contadini. La luce solare che arriva radente non diffonde ne si contamina di riflessioni regalando colori puri e intensi, bianchi abbaglianti. Pedaleremo tra antiche masserie e casieddi alla ricerca degli antichi sapori. In autunno il latte degli ovini si carica di sapori e odori grazie alle erbe spontanee di cui si nutrono e che sono abbondanti in questa stagione.

Andremo a scoprire dunque i segreti degli allevamenti ovini a Masseria Guappi dove è prevista la degustazione di ricotte e formaggi che qui si producono con sapiente tecnica artigianale.

Sarà la imponente e bellissima Masseria San Paolo Grande (Ostuni) con il suo bosco didattico e i suoi fragni secolari a immergere i cicloecologisti nel foliage (https://www.masseriasanpaologrande.com).

Partenze e rientro: Abbiamo pensato ad un ritrovo mattiniero ad Ceglie Messapica piazza stazione ore 8:00 e uno a Ostuni più tranquillo in Piazza della Libertà ore 9:15. Possibilità di raggiungere Ostuni da Bari con i treni FS.

Rientro a Ostuni per le 15 e a Ceglie per le 16.

Chilometri 45 circa per chi parte da Ostuni e 60 per chi parte da Ceglie.

Contributo per finalità assicurative di 2 euro. Ai soci che rinnoveranno la tessera dei cicloamici fiab nessun contributo è richiesto.

Contributo per la degustazione di ricotta formaggi e salumi a masseria Guappi 5 euro.



Info e capigita: Antonio Licciulli 3333744725, antonio@licciulli.it, Felice Suma 368 7082902

Note per gli amici che giungono in treno:

il regionale da Bari delle 8:01 è un ottima combinazione. verrà fermato a Ostuni non potendo proseguire per Brindisi

il regionale da Brindisi parte alle 07:01 e arriva a Ostuni alle 7:20 è l’ultimo treno prima del blocco del trasporto ferroviario

Ceglie (ore 8), Ostuni (ore 9) domenica 15 dicembre, ore 8:00 Piazza Stazione Ceglie, ore 9:00 Piazza della Libertà Ostuni