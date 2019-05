“Riveder le stelle” sulla scalinata virgiliana con Franco Nembrini

BRINDISI - Il professor Franco Nembrini scrittore, insegnante, pedagogista ed esperto internazionale di Dante Alighieri, sarà ospite il 25 Maggio 2019 a Brindisi presso la Scalinata Virgiliana a partire dalle 19:30.

L'incontro, con partecipazione gratuita, si rivolge a tutti, in particolar modo ai ragazzi degli istituti superiori. L'obiettivo è quello di avvicinarci alla Divina Commedia con la guida del prof. Franco Nembrini, per scoprirne tratti di bellezza che ancora ci sfuggono ed imparare, con le parole di Dante, a "Riveder le stelle" per affrontare il cammino della vita con uno sguardo rinnovato come quello del poeta fiorentino dopo il suo viaggio lungo 100 canti.

L'evento è organizzato dalla Diocesi di Brindisi Ostuni - Unità Pastorale Centro Storico Brindisi, dall'associazione Brindisi e le Antiche Strade e dal Lions Club Brindisi. Gode del Patrocinio di Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi e dell'Assessorato all'industria turistica e culturale della Regione Puglia.

Inoltre rientra nel calendario di iniziative de Il Maggio Dei Libri patrocinato dal Mibac.



Per ulteriori informazioni: rivederlestellebrindisi@gmail.com

In caso di meteo avverso l'evento si terrà presso la Chiesa di San Paolo.

Brindisi

Scalinata Virgiliana - Lungomare Regina Margherita

ore 19:30

ingresso libero

Info. 3881130368