GiocOria in festa, artisti di strada per la 15esima edizione

ORIA – Festa in strada venerdì 2 agosto. L’Amministrazione del comune di Oria, in collaborazione con la Società Cooperativa L’Ala e la direzione artistica dell'associazione Smile di Manuel Manfuso, è lieta di invitare tutte le famiglie e i bambini alla XV edizione del “GiocOria in festa”. Tale evento è la chiusura del Campus estivo 2019, con una tradizione ormai quindicinale che rappresenta uno spazio dedicato ai padri fondatori del Centro Estivo Oritano, il Prof. Lorenzo Caiolo e il Prof. Pucci Schifone, che nella loro vita si sono spesi senza riserve per i bambini e i giovani di Oria.

Piazza Lorch ospiterà a partire dalle ore 19 e fino alla mezzanotte, tanti artisti di strada per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento, con una minuziosa scelta di spettacoli variegati accuratamente scelti dal direttore artistico Manuel Manfuso, adatti sia a grandi che piccini, tra cui "Zirkus", Spettacolo di acrobatica aerea dove la meta non è un luogo, ma cosa ci tiene legati a terra e cosa ci spinge a volare tra giochi di luci ed evoluzioni in aria. Lo spettacolo di Freestyle e le sue evoluzioni effettuate con una palla da calcio accompagnati da un sottofondo musicale. Romanticismo e danza con i trampoli con gli "Spirit Birds" spettacolo di danza acrobatica sui trampoli caratterizzato da suggestivi effetti luminosi e prese acrobatiche che lasceranno lo spettatore con il fiato sospeso.

Ipnotizzerá con la sua bravura "Fiocchettina" e i suoi “Sospiri di Bolle”coinvolgendo bambini e ragazzi in un laboratorio creativo, svelando i trucchi per ottenere bolle di sapone perfette con materiale da riciclo.

Non mancherá anche uno spettacolo circense con "Manu circus" ed il suo "Delirium show", tra molteplici oggetti lanciati per aria e mille equilibri instabili, che proverà ad essere amico del fuoco e vi avvolgerà in un turbine di pure emozioni.

Per i piu piccoli ci saranno anche il trucca bimbi, il balloon art, le mascotte tutto a cura degli animatori del centro estivo di Oria.

Non fatevelo raccontare, “Giocoria in festa” 2 agosto 2019, Piazza Lorch Oria