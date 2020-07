"I quattro cantoni" di Gabriella Genisi a San Vito

SAN VITO DEI NORMANN - Martedì 21 luglio, nella cornice del chiostro dei domenicani, torna Gabriella Genisi. Proprio in questi giorni in cui i classici Feltrinelli ripropongono in tascabile il suo primo romanzo, La circonferenza delle arance, a Bari, la produzione di Luca Zingaretti ha iniziato le riprese del film per la TV che ha per protagonista la commissaria nata dalla penna di Gabriella interpretata dalla bellissima Luisa Ranieri.



Prenotate la vostra partecipazione al numero 0831 951368.

Le norme anticovid lo impongono.

"Lolita Lobosco, è ormai quasi un’amica. Aspetti la compagnia delle sue storie, come si fa per un appuntamento con le persone care.

L’ultima indagine della Commissaria nata dalla penna di Gabriella Genisi racconta una Bari torbida e lasciva, dall’abito borghese e dall’anima nera, una città e una provincia in cui si compongono modernità e pregiudizi, ordine e sommerso, matriarcato e sessismo.

Una serie di contraddizioni che narrano un microcosmo assurto a specchio di una nazione intera, chiusa al prossimo e all’altro da sé, pronta a puntare il dito ma piena di scheletri nell’armadio.

Con la scrittura avvincente di un noir sofisticato, intercalato dai toni più leggeri di una commedia, e la sapiente costruzione di un thriller psicologico, I quattro cantoni disegna la trama robusta di una caccia al mostro e ai misconcetti del nostro tempo.

Ma Lolita lotta anche contro i mostri che ottundono la sua mente, contro le paure, contro le debolezze e le fragilità di una donna in carriera ma sempre in bilico.

E in questa macabra versione del gioco I quattro cantoni, dopo essere stata “sotto” e a rischio della sua stessa vita, la Commissaria in tacco 12 ribalta i ruoli e risolve un caso complicato.

Prenotate il posto al numero 0831 951368.