Il Fiore Azzurro e Festa dei Bambini per Teatri di Terra

OSTUNI - Sedicesima rassegna Teatri di Terra: sabato 4 Agosto (ore 21,00 – ingresso 10/6 euro) in scena Il fiore azzurro – Teatro Burambò, vincitore Inbox Verde 2017

da un racconto popolare zigano, spettacolo di figura e narrazione per attrice e pupazzo

di e con Daria Paoletta,costruzione del pupazzo Raffaele Scarimboli

consulenza artistica Nicola Masciullo.

Un viaggio attraverso la storia di un popolo, quello tzigano, attraverso l’accettazione del diverso, il superamento delle avversità della vita, l’amicizia e la capacità di immaginare che il proprio destino non sia scritto ma è in continuo cambiamento.





OSTUNI - Sedicesima rassegna Teatri di Terra Festa dei bambini e a seguire Dolce Salato– Circo Carpa Diem. Domenica 5 Agosto (dalle ore 17,30 – ingresso 10/6 euro) ci sarà la Festa dei Bambini.

Si comincia alle ore 17.30 con laboratori e giochi (prenotazione gradita) postazioni per il teatro, la giocoleria, il travestimento, un labirinto, il parco giochi… e possono partecipare anche mamma e papà.

Alle ore 21,00 tutti in anfiteatro per lo spettacolo Dolce salato di Circo Carpa Diem

"Una coppia di panettieri, un libro di ricette e divergenze in cucina.Un ritmo incalzante vi condurrà in un ambiente tanto familiare quanto inconsueto, dove ingredienti selezionati con cura e impastati eccentricamente daranno vita a un piatto succulento. Due panettieri impacciati vi travolgeranno a colpi di acrobazie. Passione, giocolerie, sudore, equilibri e tanto amore sono gli ingredienti per uno spettacolo alla portata di tutti, buon appetito!"





Info e prenotazioni: tel. 0831 330353 - 335 8037241

teatrolalunanelpozzo@gmail.com

www.la-luna-nel-pozzo.com

https://www.facebook.com/lunapozzo



Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 12 anni, dal 6 al 14 agosto, ore 17-19.30.

Novità navetta gratuita per tutti. Partenza dal parcheggio di Viale Tenente Specchia (sotto l Hotel Orchidea Nera) nei pressi di Piazza libertà per ogni spettacolo della Rassegna e su richiesta con fermata intermedia presso la Biblioteca Comunale.

Per gli spettacoli ore 21,00

andata 19,45 e 20,30

ritorno 23,00 e 23,30

Per la festa dei bambini del 5 Agosto (apertura botteghino ore 17,30)

andata 17,00 e 17,30

ritorno 22,30 e 23,00

Per informazioni e prenotazioni potete visitare il sito web http://www.la-luna-nel-pozzo.com/ e la pagina facebook https://www.facebook.com/lunapozzo/

BIGLIETTI SPETTACOLI - €10 intero-€6 ridotto