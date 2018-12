Il mercante in fiera al Break 24 con Mandrake e Socio

BRINDISI - Eravate già pronti alla solita tombolata e invece quest'anno cambiamo! Il gioco a cui tutti gli italiani amano giocare sotto l'albero, un gioco fatto di fortuna ma anche un pò di astuzia, si perché questa volta il mercante non sarà il classico nonno o zio che vi vuole far vincere. Questa volta a interpretare il mercante saranno "Mandrake e Socio" accompagnati dalla musica live della Mamadema Animation, la ricetta fa presagire qualcosa di unico ma a fare la differenza sarete voi con la vostra voglia di divertirvi passando una serata diversa dalle altre. Non perdetevi l'unico appuntamento in Regione del Mercante in Fiera con Mandrake e Socio.



Menù fisso, self service a scelta tra le tante proposte, 18 € a persona (obbligatoria prenotazione per ciascuna persona).



Compresa nel prezzo 1 carta per partecipare al gioco.



La serata inizierà alle 20:30 con la classica asta delle carte, si proseguirà con la cena a buffet accompagnati dalla selezione musicale live della Mamadema Animation. Terminata la cena si procederà con la scelta delle carte da premiare eliminando poi le altre. Le ultime dieci carte in gioco saranno quelle associate ai 10 ricchi premi messi in palio dal Break24 e che verranno svelati in serata.