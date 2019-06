Brindisi, la politica e la svolta industrialista: il libro di Franco Stasi

BRINDISI - E' disponibile il libro di Franco Stasi dal titolo "La politica a Brindisi negli anni della svolta industrialista - «Dalla chiusura a sinistra» alle amministrazioni di centro-sinistra", con introduzione a cura del professor Nicola Colonna, edito da Hobos Edizioni, (15 euro).

A dieci anni dalla posa della prima pietra del marzo 1959 dalla cerimonia inaugurale dell’insediamento della Montecatini, sulla grande trasformazione che aveva interessato la realtà brindisina, quasi una sorta di rifondazione, alla fine degli anni ‘60, molti esponenti della classe dirigente politica ed istituzionale, che avrebbero governato per quasi un trentennio le sorti della provincia e della città capoluogo, si erano confrontati per evidenziare le realizzazioni compiute, per sottolinearne, anche i punti critici: le prime avvisaglie della crisi del modello di sviluppo “autopropulsivo” fondato sull’insediamento della grande industria, la stagnazione occupazionale, il devastante impatto urbanistico, la comparsa di un vasto inquinamento ambientale, la pericolosità degli impianti industriali, le mancate tutele sulla salute degli abitanti; si era andati alla ricerca dei rimedi, ai propositi di individuare nuovi percorsi e soluzioni per il futuro.

Nonostante l’imponente sostegno finanziario dello Stato, venuto, poi, progressivamente meno già dalla metà degli anni ‘60, la politica dei < > non aveva dato i risultati previsti. Accanto a queste criticità, tuttavia, si sottolineava che se pure in una disordinata ricostruzione urbanistica, la città aveva assunto un volto nuovo con la scomparsa dei “rioni” malsani tenuti in condizioni medievali, si erano costruiti interi quartieri di prevalente edilizia popolare, ma anche scuole, ospedali, uffici, strade ...; il modello di sviluppo avviato, pure con tutti i suoi limiti e riserve, aveva assolto al compito di creare a Brindisi una vasta occupazione e di promuovere un diffuso benessere.

Questo libro racconta, per quanto possibile, alcune vicende legate a questo lungo periodo della politica nella città di Brindisi dalla fine degli anni ‘50 al 1970, del confronto ideologico, politico e programmatico; dalla “chiusura a sinistra” alla costituzione della prima giunta di centro-sinistra, alle scelte e alle realizzazioni compiute dalle amministrazioni in quegli anni, alle riflessioni critiche che ne erano seguite.