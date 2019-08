“La notte delle meraviglie” tra danza, gastronomia e spettacoli

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 31 agosto il centro storico di Francavilla Fontana vivrà la sua Notte delle meraviglie offrendo a residenti e turisti una imperdibile serata di cultura, musica, danza, tradizioni, gastronomia, spettacolo e sano divertimento.

Si comincerà alle 18.30 a Castello Imperiali con un laboratorio didattico sulle orecchiette a cura della Pro Loco di Francavilla Fontana. A seguire, sempre dal Castello, partirà la parata di figurati e tamburellisti che attraverseranno l’intero centro cittadino al ritmo dei suoni della tradizione.

Dalle 20.00 lungo Corso Umberto I prenderanno il via la “Mostra auto e moto in fiore” a cura dell’Associazione “Auto Moto Club Città Degli Imperiali” e la collettiva d’arte “Colori tra le stelle d’agosto” con le opere degli artisti dell’Associazione Artistico Culturale “La Sfera”.

Alle 20.30 in piazza Dante è prevista la partita di “Scacchi viventi” a cura del Patto Locale per la lettura, della Biblioteca Comunale "Giovanni Caló", del 3° I.C. "De Amicis-San Francesco", della Scuola di Scacchi "Orchidea Bianca", dell'Associazione “Imperiali di Puglia” e dell'Associazione "Mesagne Scacchi". Al termine della partita, seguirà una sfida al lettore lanciata dall'autore Marcello Perrone che, per l’occasione, presenterà il suo libro "Scaccomatica. I conti della regina". A conclusione saranno avviate le simultanee, ovvero 30 giocatori sfidano 2 scacchisti professionisti. Sempre con inizio alle 20.30, su Via Roma è in programma lo spettacolo di acrobatica aerea “Cuore Matto” del “Circo Laboratorio Nomade”. Lo spettacolo sarà replicato alle 22.30.

Alle 20.45 su Corso Umberto I musica live con “Le Stelle di Hokuto” e, dalle 21.00, apertura dello stand “Ti prenderemo per le orecchiette - Aspettando la Festa Patronale, degustazione del piatto della festa: le orecchiette al sugo” a cura della Pro Loco con il supporto dell'azienda Soave s.r.l. Dalle 21.15, sempre lungo Corso Umberto, spettacolo di magia con il “Mago Manisco”.

Alle 21.30, in Piazza Umberto I, show di danze caraibiche e moderne a cura della Scuola di ballo “La Isla Del Caribe”, Scuola Accademica “New Star” in collaborazione con “Move Dance School”. Conduce Nico Tursi. In contemporanea in via Regina Elena Dj-SET ’70,’80,’90 con Maurizio Piastrelli ex Finis Terrae. Evento a cura di Civico 50, Queen’s Pizzeria, Mordi e Fuggi, La Vineria N.01.

Alle 21.45 e in replica alle 23.30 in Via San Salvatore e Piazza San Marco “Les Pucces”, spettacolo di giocoleria ed equilibrismo del “Circo Laboratorio Nomade”. In contemporanea a Castello Imperiali esibizione del Gruppo Folkloristico “Lu Ualanieddu”.

Alle 22.15 e in replica alle 23.15 in Via Roma protagonista il “Duo squilibro” con uno spettacolo di arti circensi. Dalle 22.30, su Corso Umberto I angolo Piazza Umberto I “Fire Dance”, suggestiva performance di danza con il fuoco, e su Corso Umberto I musica Live con “Wonderwall Oasis Tribute Band”.

Alle 23.00 in Piazza Umberto I “Francavilla Disco Story”, Dj-SET dell’Associazione Musicale “Una Nota per Mattia” con Domy T, Giuseppe Sarly, Gianni Di Maria e Ciro Meo.

Nel corso dell’intera serata si aggireranno per le vie del centro storico i trampolieri itineranti.

La Notte delle Meraviglie è un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dal DUC Città degli Imperiali, realizzato in collaborazione con le aziende e le associazioni del territorio.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.