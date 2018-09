“Nox Rudiae”, i canti della cultura popolare all’ottava edizione

VILLA CASTELLI - Sabato 22 settembre si svolge a Villa Castelli l’ ottava edizione della Nox Rudiae.

Un evento atteso non solo dai cittadini del posto ma anche dai tanti forestieri incantati dalla magia degli spettacoli.

Villa Castelli, "patria" dei suonatori di organetto vanta di un curioso repertorio di canti e strofe legati alla cultura rurale dei campi.

Si esibiranno per le vie del centro storico gli artisti di strada, gruppi locali; in Piazza Municipio saliranno sul palco i pizzicati sottu lu pete, i suonatori d'organetto, gruppo di tarantate e pizzicate e tanti altri ospiti. Seguiranno in Piazza Ostillio gli spettacoli di danza ed intrattenimento

Inoltre si potranno degustare agli stand i prodotti tipici locali, esposizione dell'artigianato, arte e cultura.

