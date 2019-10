“Occhio alla luna” al castello normanno svevo con il Fai Giovani

MESAGNE - Imperdibile appuntamento del FAI Giovani di Brindisi con l'astronomia in una location davvero suggestiva. Dal pergolato del castello Normanno Svevo di Mesagne, adulti e bambini potranno osservare al telescopio le meraviglie del cielo.

Per i più piccoli verrà allestito un laboratorio didattico a tema per scoprire la Luna giocando.

Durante la serata, un team di esperti di Nuova Associazione Studi Astronomici di Brindisi, terrà una “guida al cielo” attraverso la quale tutti impareranno a riconoscere le stelle, pianeti e costellazioni e scopriranno soprattutto i segreti della Luna.

Dunque tutti con gli occhi rivolti verso il cielo sabato 5 ottobre a partire dalle 19.30



Un ringraziamento speciale per l’organizzazione all’Ufficio Cultura del comune di Mesagne, all’Amministrazione tutta e alla collaborazione del Punto FAI di Mesagne Centro studi G. Antonucci..