Otto concerti da camera al teatro Sociale da novembre a maggio

FASANO - E’ stata presentata la decima Stagione di Musica da Camera dell’Accademia dei Concertisti che si svolgerà presso il Teatro Sociale. All’incontro hanno presenziato: l’assessore alla Cultura, Cinzia Caroli, la professoressa Mariarita Alfino, direttore Artistico dell’Accademia dei Cameristi e la prof.ssa Viviana Velardi, pianista e docente di musica.

L’assessora Cinzia Caroli, nella sua prima uscita ufficiale con questa carica attribuitale recentemente dal sindaco Francesco Zaccaria, ha espresso compiacimento per la nuova stagione, la decima che l’Accademia dei Cameristi svolge a Fasano, la cui peculiarità è quella di avvicinare i giovani alla cultura musicale classica senza timore. La Caroli ha sottolineato la collaborazione con le scuole del territorio e l’utilizzo di canali social per preparare i più giovani ai concerti, con una sorta di guida all’ascolto. Inoltre ha comunicato che l’amministrazione comunale per ogni concerto acquisterà un certo numero di biglietti che saranno assegnati a studenti e a chi, pur interessato, non potrebbe accedere a questi spettacoli per difficoltà economiche, al fine di educare alla frequentazione dei luoghi di cultura.

La professoressa Alfino ha ricordato che l’Accademia dei Cameristi da oltre venti anni valorizza i migliori talenti musicali della scena nazionale, rigorosamente selezionati, tant’è che molti diventano affermati solisti o valenti strumentisti in orchestre nazionali ed internazionali. Obiettivo dell’Accademia è appunto quello di valorizzare giovani artisti e divulgare la musica da camera. I musicisti che si esibiscono nei concerti dell’Accademia, dal 2015 si tengono concerti anche all’estero, contribuendo a fornire un’immagine internazionale positiva della Puglia in campo culturale e musicale. Quest’anno i concerti che si svolgono a Fasano e a Bari saranno replicati anche a Parigi, Strasburgo e Lione. Ha infine evidenziato che i concerti sono di assoluto valore, spesso prime esecuzioni assolute in Puglia e per favorire anche nel tempo il ricambio generazione del pubblico per dare futuro alla musica da camera.

La professoressa Viviana Velardi ha comunicato che per i concerti di Fasano prosegue la collaborazione instauratasi con il Liceo “Da Vinci” e con le scuole ad indirizzo musicale del territorio “Bianco-Pascoli” e “Galileo Galilei”, con la possibilità di fruire di crediti formativi.

I concerti si svolgeranno sempre di martedì al Teatro Sociale con inizio alle ore 20,30, secondo il seguente cartellone:

12 novembre 2019 : Trio Sebastianutto, Piccotti, Velardi - musiche di Martucci e Lalò.

14 gennaio 2020: Quintetto Kowalczyk, Margoni, Palmizio, Di Martino, Facchini - musiche di Dvorak e Sostakovic.

4 febbraio 2020: Quartetto Gialluca, Mizera, Pirisi, Columbro - musiche di Boccherini, Hummel e Walton.

25 febbraio2020: Quintetto Diatchenko, Zagame, Bucci, Hudnik, Fossi - musiche di Dohnanyi e Bartok.

10 marzo 2020: Trio Zosi, Dillon, Consonni – musiche di Casella e Beethoven.

31 marzo 2020: Trio Ziano, Fantone, Torquati - musiche di Liszt, Liszt-Saint-Saens e Chausson.

21 aprile 2020: Trio Tedesco, Mansueto, Giusti - musiche di Ghedini, Borodin e Dvorak.

12 maggio 2020: Trio Bonaita, Marini, Leonardi - musiche di Castelnuovo-Tedesco, Higdon e Clarke.



Biglietti: intero € 5,00 – giovani sino a 26 anni € 3,00

Info: Comune di Fasano assessorato alla Cultura: tel. 080.4394180 - www.accademiadeicameristi.com, info@accademiadeicameristi.com