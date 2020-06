“Poem and music”: incontro con l’autore in streaming

SAN MICHELE SALENTINO - Si terrà giovedì 18 Giugno, presso la Pinacoteca Comunale “S. Cavallo” e con inizio alle ore 19:30, l’evento “Poem and Music-Incontro con l’Autore” nell’ambito del progetto “Adotta Un Libro dalla Biblioteca Comunale”, ideato e realizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Michele Salentino. Iniziativa che ha fatto entrare la Cultura nelle case dei cittadini, nel momento in cui, a tutti veniva chiesto di compiere un grande sforzo, quello di restare in casa, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19. L’idea ha avuto l’importante supporto della Protezione Civile, la quale rispettando tutte le misure emanate del Governo ha consegnato i libri che gli adottanti hanno potuto scegliere da una lista, settimanalmente aggiornata e diffusa online. Ai lettori è stato chiesto inoltre, di partecipare in maniera attiva all’iniziativa, condividendo le loro recensioni, video o selfie memories sulla pagina social istituzionale.

Per l’occasione, attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di San Michele Salentino”, l’assessora alla Cultura Rosalia Fumarola, dialogherà con Cristina Carlà, autrice del libro “Il colore delle cose fragili” (Casa Editrice “Collettiva”, progetto editoriale dell’associazione “Alice e le Altre” di Lecce). Il libro è un mix di prosa e versi, una scrittura in movimento che racconta le cose del mondo, descrive la bellezza che ritrova per caso nella vita di tutti i giorni e nei gesti comuni. A guidarci in questa lettura cinque capitoli che si colorano di viola (il cambiamento), marrone (i ricordi), rosso (la femminilità), blu (l'amore) e nero (la verità). Cattura immagini, descrive luoghi, si muove, è vera, mai retorica. Ci invita a spalancare la finestra sul mondo delle cose, le sue cose, che diventano nostre. Le cose semplici, ma che fanno rumore.

“L’evento ‘Adotta un Libro’ ha avuto una sensibile risposta da parte dei cittadini – commenta l’assessora Rosalia Fumarola - per questo ha con sé un seguito, incontrerà un autore. I racconti, i versi di Cristina Carlà con “Il colore delle cose fragili”, saranno accompagnati da un sinergico e brioso Giovanni Chirico al sax, il tutto sarà impreziosito dai colori, dai messaggi in tela del nostro concittadino Francesco Cardoselli. L’ evento mira ancora di più a incentivare la lettura come mezzo di crescita del proprio bagaglio culturale, per questo verranno donate un numero simbolico di libri ai primi cinque spettatori che seguiranno la diretta in maniera attiva, con domande, curiosità rivolte agli ospiti presenti. Ritengo inoltre, la cultura un elemento importante per una ripresa personale e sociale, anche e soprattutto in un momento difficile e inconsueto, come quello a cui siamo chiamati tutti. In questa fase di ripresa dal lockdowon, che ha colpito in maniera significativa tutti e in particolar modo, alcune categorie lavorative, come quella degli operatori culturali. Gli eventi per l’Estate Sammichelana 2020 sono stati rinviati, altri cancellati, oppure rivisti in altre modalità. La cultura non si è comunque mai fermata in questi mesi, ed è per questo motivo che questo evento vuole essere un evento di rilancio e di buon auspicio. Una positiva ripresa per tutti, anche e soprattutto, per la cultura che è una risorsa importante per l’Italia”.

L’Amministrazione comunale, quindi, donerà 5 copie dei libri durante la diretta alle prime cinque persone che faranno domande ed interventi all’autrice in merito alla presentazione del libro.