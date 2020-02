Presentazione del progetto “Gli Aristogatti” con i BoomDaBash

BRINDISI - Domenica 1 marzo, alle ore 16.00, nella chiesa della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Brindisi, sarà presentato il Progetto “Gli Aristogatti”, finanziato con fondi 8xmille della Chiesa Cattolica.

La finalità del progetto è di porre l’intera comunità parrocchiale in ascolto delle risorse e dei bisogni degli adolescenti; di contrastare le povertà educative e culturali; di incoraggiare gli adolescenti a scoprire i propri talenti attraverso l’apprendimento di uno strumento musicale; insegnare loro, attraverso il linguaggio musicale, la necessità di ascoltare e porsi in dialogo; di offrire alla comunità una sala attrezzata, utilizzabile da chiunque volesse far pratica musicale.

Realizzazione

È stato realizzato in una stanza del complesso parrocchiale un “Lab – Oratorio musicale”, dotato di batteria e pad ritmici, chitarre acustiche ed elettriche, bassi elettrici, tastiere. L’opera gratuita di alcuni volontari ha reso idoneo l’ambiente; la generosità dei parrocchiani ha permesso l’acquisto – effettuato presso un rivenditore della nostra Città – dell’intera strumentazione.

Diviso in quattro classi, una per strumento, dal 2 dicembre scorso un gruppo di dodici adolescenti riceve una lezione settimanale dai docenti della Associazione Culturale “G. Frescobaldi”; per il resto della settimana possono utilizzare il “Lab – Oratorio” per l’esercitazione e lo studio personale. I costi della docenza sono garantiti per un biennio da fondi 8xmille della Chiesa Cattolica, assicurando in questa maniera un sostegno ai quattro giovani docenti.

Presentazione – 1 marzo, ore 16.00

Nella chiesa della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria interverranno: Salvatore Licchello, segretario di Caritas Diocesana, che illustrerà le finalità del Progetto; Alessandro Muscillo, docente dell’Ass. Culturale “G. Frescobaldi”, che presenterà i primi frutti del lavoro svolto in questi mesi; i BoomDaBash, da sempre attenti alla valorizzazione del mondo giovanile in questo territorio; Marcello Biscosi, storica voce di CiccioRiccio, che modererà gli interventi.

La presenza del sindaco ing. Riccardo Rossi e dell’arcivescovo Mons. Domenico Caliandro investe il Progetto della dovuta importanza per la comunità ecclesiale e cittadina.