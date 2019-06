A Cisternino la presentazione del romanzo "Le cose da cui sei sparito"

CISTERNINO - Esce per Planet Book "Le cose da cui sei sparito" di Antonella Massa, scrittrice originaria di Bergamo ma attualmente residente a Cisternino. La prima presentazione del romanzo si terrà giovedì 27 giugno alle ore 19:30, presso il Calib Caffè Libreria, in Via Ciro Menotti n.8 a Cisternino. Modera l'incontro lo scrittore Niky D'Attoma.

La casa dove Caterina si è rifugiata dopo la scomparsa del marito e che l’ha protetta per un lungo tempo comincia a mandarle dei messaggi. In un continuo flashback le cose riaffiorano alla mente della donna spingendola a muoversi in una ricerca che appare impossibile e che invece la porterà alla scoperta di nuove verità sul marito e su lei stessa fino alla realizzazione che tutti abbiamo dei lati oscuri che possono sorprendere e sorprenderci. In fondo ognuno di noi può rivelarsi uguale e diverso.

Antonella Massa, classe 1955, è pittrice e arttherapist. Espone in Italia e all’estero e ha sempre effettuato laboratori artistici sia nel suo atélier sia in strutture ospedaliere psichiatriche. Appassionata e studiosa di culture primitive è stata attivista per la tutela dei diritti dei nativi americani. Nei suoi laboratori di arteterapia si è sempre occupata della “relazione” come elemento spesso conflittuale all’interno di rapporti personali e sociali e di come l’espressione artistica permetta di sviluppare percorsi di consapevolezza, autoconoscenza e rigenerazione. Ha scritto numerosi testi per presentazioni di mostre ed eventi culturali. Nata a Sanremo, vissuta a Bergamo, da poco si è trasferita nel sud Italia, a Cisternino, dove si dedica alla pittura e alla scrittura. “Le cose da cui sei sparito’ è il suo primo romanzo.