Presepi in vetrina a Torchiarolo, da un’idea di mignaTurismo

TORCHIAROLO - Sabato 21 Dicembre alle ore 20 in piazza Castello si terrà l’inaugurazione dei “Presepi In Vetrina”

Una iniziativa nata da un’idea del professore Agostino Casalino, coadiuvato da un gruppo di giovani che ha costituito un comitato denominato mignaTurismo. L'evento è patrocinato dall' amministrazione comunale.

L’idea portante è quella di sensibilizzare la cittadinanza alla realizzazione del tradizionale presepe, simbolo della nostra cultura cristiana.

I mignaTuristi hanno allestito alcune vetrine in piazza Castello e in via Umberto I, anche in alcune attività commerciali del centro.

I presepi posso essere visitati ogni giorno per tutto il periodo delle festività natalizie.

In occasione dell'inaugurazione ci sarà l'esibizione di una street band che allieterà la serata con canti natalizi tradizionali.