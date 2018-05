Prima edizione del moto incontro a San Pietro Vernotico

Primo moto incontro a San Pietro Vernotico organizzato dal locale motoclub, domenica 27 maggio a partire dalle 9.00. L'appuntamento per i motociclisti si apre con il ritrovo sul piazzale Modugno, l'iscrizione e la colazione. Alle 10,30 si partirà per il giro panoramico di Campo di Mare marina diSan Pietro, rientro con degustazione presso la cantina Sampietrana di via Mare. Seguirà premiazione per i partecipanti.