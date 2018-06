Primi eventi di una ricca stagione estiva a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Si parte sabato 9 giugno con la VII edizione della Festa del Volontariato Villa Castellano, organizzata dalla Prociv-Arci di Villa Castelli in collaborazione con il Comune di Villa Castelli.

La serata prevede, oltre a stand enogastronomici e bancarelle di artigianato, uno splendido spettacolo musicale tenuto dalla famosa Cover Band di Luciano Ligabue “Libera Nos A Malo”.

Domenica 10 giugno, invece è la volta della Giornata Mondiale del Rifugiato 2018 organizzata dalla ONLUS GUS, Gruppo Umana Solidarietà, Ente gestore del Progetto SPRAR “Il Salento Accoglie Villa Castelli”, in collaborazione con il Comune di Villa Castelli.

Il progetto Sprar "Il Salento Accoglie Villa Castelli" intende aprirsi alla cittadinanza offrendo momenti di scambio tra culture attraverso la musica, ricreando un momento di incontro in cui sarà possibile conoscere le politiche di accoglienza del territorio e contribuire ai principi di difesa dei diritti umani in favore delle comunità distrutte dalla guerra.

Il programma della serata prevede oltre ai saluti istituzionali del Sindaco di Villa Castelli e del Responsabile regionale GUS, uno spettacolo che fa registrare affluenze record in ogni piazza, con una sceneggiatura serrata, scorrevole e divertente: IL RE DEGLI IGNORANTI con Maurizio Schweizer, conosciutissimi anche oltre i confini nazionali avendo debuttato con successo in Francia, Ucraina, Lettonia, Spagna, Moldova, Germania, Cipro, Turchia,…, sono una tribute band di livello internazionale dedicata allo show man italiano più conosciuto al mondo: Adriano Celentano.



La naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer è la scintilla che accende lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”, divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Molleggiato, amatissime da un pubblico di tutte le età.

Cantante professionista già da molti anni, Maurizio si trova perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano, senza forzature e con lo stesso accento naturale.

La voce certamente stupisce, ma i movimenti lasciano senza parole : il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare… e sempre con facilità e scioltezza.

Per completare la magia, Maurizio indossa costumi perfettamente identici a quelli utilizzati dal Celebre in diversi periodi della sua lunga carriera.

Cinque diversi look sono stati realizzati nei minimi dettagli, includendo accessori vintage.

La stessa cura maniacale è stata dedicata alla parte musicale : l’ampio organico ha permesso di ricreare arrangiamenti fedeli all’originale, eseguiti da ben dieci musicisti professionisti.

Numerosi e divertenti sono i momenti comici, estratti da films e concerti del Molleggiato.