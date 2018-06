Roberto Olivi apre la quinta edizione estiva di Librinfaccia

OSTUNI - Venerdì 29 giugno alle ore 19, presso l’Ostuni Palace, primo appuntamento della quinta edizione estiva di Librinfaccia con “La comunicazione è un posto dove ci piove dentro” di Roberto Olivi.

Roberto Olivi, una vita da “comunicatore”. Vent’anni trascorsi nelle più grandi aziende di auto (Ferrari, Mini) fino a raggiungere il ruolo di direttore della comunicazione e relazioni esterne di BMW Italia.

Eppure per Roberto Olivi, 49 anni, una laurea in Lettere moderne, “i libri e la letteratura salveranno il marketing. E guideranno la comunicazione nei prossimi anni”. Il lavoro del comunicatore, infatti, deve essere un po’ come quello del “cantastorie”, capace di trasmettere i valori del suo mondo, usando i canali giusti e trovando i contenuti che contano.

Appuntamento a venerdì 29 giugno alle ore 19 presso l'Hotel Ostuni Palace. Dialoga con l'autore Gianluca Slow Zurlo (comunicatore e animatore culturale). Letture a cura delle Persone libro e delle Donne di carta del Liceo Classico di Ostuni.

L’organizzazione assicura la diretta social, grazie al media partner Ostuni Notizie, #Librinfaccia #linfa18 #Olivi #LaComunicazione #EdEstiva #Ostuni