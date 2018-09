“Sagra ti la fucazza chena” un tuffo nella tradizione mesagnese

MESAGNE - Fervono i preparativi per la diciassettesima edizione della “Sagra ti la Fucazza Chena”. La manifestazione si svolgerà domenica 9 settembre nel centro storico della città di Mesagne. L’iniziativa, che raccoglie il formidabile popolo delle sagre, è organizzata quest’anno dal DUC (Distretto Urbano del Commercio) CASTRUM MEDIANUM in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Riuniti Mesagnesi. Due in particolare le piazze in cui verranno allestiti gli stand gastronomici per dare la possibilità a tutti di apprezzare i gusti della tradizione: Piazza Orsini del Balzo e Piazza Commestibili. I visitatori, però, saranno accolti in piazza Porta Grande da una esposizione di hobbisti che proporranno le opere dell’artigianato locale. Domenica 9 settembre Mesagne sarà il palcoscenico ideale per un tuffo nella tradizione delle famiglie mesagnesi. Quanti ricordi personali abbinati al profumo di una focaccia calda farcita con i prodotti locali. Pomodorini, cipolla, olive nere e altre prelibatezze si abbineranno alla musica popolare e al vino di ottima qualità. La “Sagra ti la Fucazza Chena” si conferma anche in questa edizione un appuntamento di richiamo per i buongustai delle varie specialità di focaccia, ma anche per chi sa apprezzare altre pietanze tipiche del territorio.