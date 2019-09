"La scimmia e il caporale" a cura dei presìdi del libro di Ostuni

OSTUNI - Venerdi 13 settembre l’associazione I Presídi del libro di Ostuni in collaborazione con l’Hotel Ostuni Palace sito in corso Vittorio Emanuele organizzano, alle ore 18:30 l’incontro con Caterina Emili, autrice del romanzo “La scimmia e il caporale” che ha come tema centrale il caporalato, piaga sociale del meridione. All’incontro sarà presente una piccola delegazione dell’associazione “Libera” di Ceglie Messapica che ha curato una pubblicazione sulla vita di alcune vittime del caporalato.

Caterina Emili, giornalista, ha lavorato per alcune testate nazionali di cui è stata anche inviata speciale e autrice e conduttrice di programmi radiofonici sulle reti Rai. Nata a Roma, si è laureata a Milano e dopo aver vissuto in varie città italiane ed estere attualmente vive tra l’Umbria e la Puglia. Ha pubblicato per Besa L’autista delle slot (Premio della critica Città di Cattolica) e per E/O Il volo dell’eremita (2017).