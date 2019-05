Swap Party- Festa dello Scambio a Mesagne

MESAGNE – Per la prossima domenica 19 maggio, l’associazione Mesagne Bene Comune, da sempre attenta al tema del rispetto ambientale e interessata al diffondersi di pratiche innovative di cittadinanza, è lieta di invitare allo “Swap Party- Festa dello Scambio” che si terrà a partire dalle 10:30, presso la sede L’Alveare, in via Santacesarea n. 6.

Lo Swap Party, nasce nel cuore degli Stati Uniti, in cui va formandosi una coscienza ecologica dei cittadini che ad un'accumulazione senza sosta di nuovi prodotti cominciano a preferire le modalità del riciclo e del baratto, e questo per almeno tre buoni motivi: perché fa risparmiare, perché riduce l’impatto ambientale dei propri rifiuti e perché permette di appropriarsi di oggetti anche difficilmente reperibili in commercio. Il tutto negli swap party avviene in un clima divertente e socializzante.

Attraverso lo scambio è possibile dunque allungare il ciclo di vita di oggetti che, sebbene a noi non servano più, possono incontrare l’interesse di un’altra persona.

Chi vuole partecipare allo Swap di domenica deve seguire pochi semplici passaggi: portare con sé massimo 3 oggetti in buono stato; riceverà un ticket per ogni oggetto consegnato, nel quale è espresso un valore da 1 a 3; al momento concordato potrà scegliere gli oggetti da prendere del valore equivalente a quelli lasciati. Si accettano oggetti di qualsiasi tipo, dall'abbigliamento ai libri, dagli accessori ai piccoli arredi domestici.

L’appuntamento è per domenica mattina: a partire dalle 10:30 e fino alle 11:30 circa sarà possibile consegnare gli oggetti, successivamente partirà lo scambio vero e proprio. Ad allietare la festa ci saranno inoltre musiche dal vivo e deliziose degustazioni.