Torna l'atteso Rock’n’roll Party, 13esima edizione

BRINDISI - Un festone d'estate che si è imposto come uno dei raduni più gettonati d'Italia in materia di rock'n'roll & affini. La magia e il fascino di Torre Regina Giovanna, adagiata tra storia e leggenda a breve distanza dalla meravigliosa riserva naturale di Torre Guaceto. Questo e tanto altro è il Rock'n'roll Party, immancabile appuntamento dell'estate salentina, che proprio in Torre Regina Giovanna ha trovato la sua casa perfetta, per dare spazio a un evento che è un tuffo appassionato nel passato.

Concerti e non solo, nel religioso rispetto di quell'America anni '50-'60 che gli adepti del nuovo/antico culto hanno eletto a pianeta di riferimento. E dunque: moto e automobili d'epoca, vestiti, cappelli e acconciature in tema, cibo sudista fortemente speziato, tra il cajun e il tex-mex, insegne lampeggianti, lezioni e gare di ballo, 45 giri, juke-box, chitarre, insomma tutto quanto fa R&R, con scivolate nel country, il rockabilly e lo swing.

Arrivano da tutta Italia per ritrovarsi coi loro “fratelli”. Ma attenzione, guai a liquidarla come una “mascherata”: questo popolo di amanti di Buddy Holly e Eddie Cochran prende la cosa maledettamente sul serio, perché il rock'n'roll, per loro, è una filosofia di vita.

In 13 anni di vita, il fenomeno Rock 'n' Roll Party è cresciuto così tanto da passare dalla gabbia dello Stadio Comunale di Erchie fino alla grandezza di Torre Regina Giovanna, la città ideale del rock.

E come in ogni città che si rispetti, ogni angolo è a suo modo caratteristico: dall'area “barber shop”, dove i migliori acconciatori si occuperanno di trucco e parrucco sfidandosi sul palco in una vera e propria esibizione di bravura, si passa sotto la Quercia, dove la musica sarà la protagonista fino all'alba. Passeggiando tra lunapark e giostre si incontrerà l'Area Cassarmonica, si potranno ammirare le più belle auto e moto d'epoca americane e gustare il meglio dello street food locale, la tipica hamburgeria americana e cibo messicano come se fossimo ad Acapulco.

Nell'Area Swing workshop, lindy hop e persino una gara di ballo, in cui 50 coppie potranno sfidarsi fino all'ultimo passo: in palio ricchi premi e tanto, tanto divertimento.

Sul palco principale infine musica a ritmi sfrenati: più di dieci band e decine di artisti faranno rivivere lo spirito di Elvis e degli anni '50 in un rock and roll show tutto da scoprire,

Immancabile anche il momento burlesque, che quest'anno raggiungerà picchi di eccellenza grazie alla presenza di Miss Bianca Nevius, performer italiana nota nel panorama burlesque mondiale che incarna più di chiunque altro lo stile di una vera pin-up anni ’50.

Per una notte, dunque, a Torre Regina Giovanna si riaccende la fiamma rock che c'è in ognuno di noi.

INFO: Torre Regina Giovanna, Contrada Baccatani (Apani) – Brindisi