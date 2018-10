Torna la gara di ballo “Ballando con don Bosco” con nuovi concorrenti e tante novità

SAN PIETRO VERNOTICO - Ritorna l’evento “Ballando con don Bosco”, l’evento a scopo benefico organizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico, sulla falsa riga del programma televisivo “Ballando con le stelle”.

La seconda edizione della gara tra principianti e ballerini di professione si svolgerò in tre serate: 13 , 21 e 28 ottobre.

Protagonisti sul palco del teatro don Bosco saranno cinque coppie di super ballerini che si sfideranno al suon di musiche di ogni genere .

Tante le novità rispetto alla passata edizione a partire dal numero delle coppie di ballerini, che passa da quattro a cinque; si sfideranno: l’imprenditore Sandro Saponaro con la maestra Laura Petrelli; il commercialista Angelo Caforio con la maestra Nadia Cuomo il professionista Ezio Giglio con la maestra Antonella Favale; l’operatrice sanitaria Giovanna Longino con il maestro Vincenzo D’Anna; la cantante ed insegnante di canto Francesca Miccoli con il maestro Francesco Tolomeo.

Presentatori delle tre serate saranno Ruby Coletta e Simona De Giuseppe il primo esperto e navigato presentatore, sarà coadiuvato dalla maestra da ballo e scenografa Simona De Giuseppe che avrà il compito di introdurre e spiegare ogni singolo ballo scelto dai concorrenti , così da permettere al pubblico e soprattutto alla giuria una più adeguata valutazione e comprensione.

La giuria di quest’anno sarà composta dai concorrenti della scorsa edizione: don Alessandro Scevola, la dirigente scolastica Stefania Metrangolo, il dottor Gianni De Stradis, dall’imprenditrice sanpietrana Divina Greco. Scopo dell’evento e delle tre serate, come peraltro lo scorso anno, è solo ed unicamente benefico, l’ intero incasso sarà devoluto per l’acquisto delle vetrate della Chiesa Don Bosco, annessa al Teatro.

Il parroco don Alessandro Mele e tutta la sua squadra di parrocchiani ringraziano anticipatamente tutti coloro che si stanno prodigando ed impegnando per la buona riuscita delle tre serate, a partire dai concorrenti, dal fotografo Pierluigi Lazoi, e da tutto il pubblico che accorrerà e contribuirà, attraverso l’acquisto dei tickets ingresso.

Chi non ha ancora acquistato i tickets può farlo rivolgendosi direttamente in parrocchia oppure telefonando al numero 3891684277.