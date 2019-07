Visite guidate a Mesagne: ripartono i tour di promoCultura alla scoperta dei tesori della città

MESAGNE - In occasione della stagione estiva, l’associazione promoCultura riparte con una serie di visite guidate alla scoperta dei principali monumenti di Mesagne con tour organizzati che permetteranno ai partecipanti di scoprire le bellezze della città messapica.

Si parte domenica 7 luglio alle ore 18.30 con “I racconti del Castello”, appuntamento che in pochissime ore è stato già prenotato in tutti i posti disponibili e che risulta essere già sold out. Si proseguirà poi domenica 14 luglio con una visita guidata serale al Centro Storico per poi continuare con altri appuntamenti nel mese di agosto.

Durante queste visite guidate sarà possibile scoprire il Museo e l’area archeologica di Vico Quercia, oppure passeggiare tra le viuzze, le piazze e le chiese barocche alla scoperta di uno dei centri storici più caratteristici della Puglia in un percorso suggestivo durante il quale ci sarà la possibilità di ascoltare le storie e i racconti, molti dei quali poco conosciuti, che hanno caratterizzato la storia di Mesagne e dei suoi luoghi più caratteristici.

Grazie alle guide di promoCultura sarà poi possibile ammirare il castello di origine normanno-sveva in un affascinante percorso guidato che porterà i partecipanti a visitare le antiche stanze del torrione, la gran sala coi suoi splendidi affreschi, le suggestive sale nobili, le grandi cisterne olearie, il pergolato, le prigioni e l’antica piazza d’armi, in un percorso emozionante che porterà il visitatore a scoprire la storia di uno dei monumenti più importanti della Puglia meridionale.

“In questi anni abbiamo accompagnato tantissimi turisti, organizzato decine di visite guidate e promosso senza sosta la nostra città”, affermano i responsabili di promoCultura; “la nostra Mesagne ha un centro storico e dei beni monumentali unici; è comunque necessario continuare ad investire in questo settore per rendere Mesagne una delle mete turistiche più importanti di Puglia. C’è da dire anche abbiamo anche fatto scoprire Mesagne ai Mesagnesi”, continuano i responsabili dell’associazione, “facendo risvegliare in loro un moto di amor proprio e di appartenenza alla propria comunità che ci ha stupito e resi orgogliosi”.

Per prenotare una visita guidato o per avere maggiori informazioni è possibile visitare la pagina facebook di promoCultura oppure mandare un messaggio whatsapp al 3280014735.